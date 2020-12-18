وزارة الرياضة تعلن القوائم المبدئية لمرشحى برلمان الشباب إلكترونياً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة قيام اللجنة العليا بالإعلان عن القوائم المبدئية لمرشحى انتخابات برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية "إلكترونيا"، والتى تضمنت (616) مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و (60)قائمة فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة،ذلك بعد غلق باب الترشح أمس الخميس وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة العليا بتلقى أوراق الترشح فى الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجارى بمقرات مديريات الشباب والرياضة تحت إشراف اللجان العامة .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حددت طبقا للجدول الزمنى لتلقى الطعون على المرشحين يومى 18و19 ديسمبر، فحص الطعون والرد عليها يوم 20 ديسمبر الموافق الأحد القادم ،حددت اللجنة 21 ديسمبر الموافق الاثنين القادم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين .

كما قامت اللجنة بتقسيم العملية الانتخابية الى مرحلتين المرحلة الاولى وتضم 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر ) وتجرى عملية التصويت الالكترونى خلال يومى 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين .

بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتجرى عملية التصويت الالكترونى خلال يومى 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .

ينطلق الاستحقاق الانتخابى لبرلمان الشباب 2020-2021 تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" كنموذجا لمحاكاة مجلس النواب (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) ،وتجرى العملية الإنتخابية بنظاميها الفردى والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردى (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعى مكون من دورين انعقاد (عامان)،على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعى بالمشروعات القومية للمرشحين ( الفردى اوالقائمة )من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح الكترونيا ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا وكذلك الدوائر الإنتخابية إلي( 111 )دائرة انتخابية .