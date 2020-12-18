شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. رمضان صبحى يلدغ والسعيد يهدر فى آخر مواجهة بين الأهلى والغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحمل لقاءات الفريقين العديد من الظواهر والأرقام والمفارقات، فى ظل ما يقدمه الغزل منذ ظهوره فى بطولة الدوري العام، عندما نجح زعيم الفلاحين فى الانضمام لقائمة العظماء السبعة الذين نالوا شرف التتويج ببطولة الدوري بالفوز بها في سبعينيات القرن الماضي.

آخر مباراة جمعت الأهلى وغزل المحلة انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث أنقذ رمضان صبحى لاعب الاهلى وقتها وبيراميدز الحالى المارد الأحمر من السقوط فى "فخ" الهزيمة أمام الفلاحين، بعدما سجل هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جمعتهما فى 18 فبراير 2016 باستاد الإسكندرية بالجولة الـ19 للدورى لينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم محمد يحيى للمحلة فى الدقيقة 48 وسجل رمضان صبحى هدف التعادل، وأهدر عبد الله السعيد ضربة جزاء للأهلى.

والتقى الأهلى وغزل المحلة في 91 مباراة كان الفوز حليف الأهلي في 50 مباراة فيما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.



يعود الفوز الأول للأهلي على حساب غزل المحلة الى موسم 56-57 في المباراة التي انتهت بهدف دون رد وكان آخر فوز للأهلي في 25 أكتوبر2015 بهدفين دون رد فيما كان آخر فوز حققه المحلة على الأهلي في موسم 2009-2010.



وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.



نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة.



استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة.



أسامة عرابي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.