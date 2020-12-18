شكرا لقرائتكم خبر عن قناة تونس: تضارب مسحة حمزء علاء سبب رفض إقامة مباراة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة تونس الأولى أن أزمة مباراة المنتخب التونسى مع منتخب مصر، متمثلة فى مسحة حمزة علاء حارس المنتخب الوطنى، حيث جاءت المسحة الخاصة به من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" سلبية، وحينما خضع لمسحة تابعة لأحد المعامل التونسية جاءت مسحته إيجابية، وهو ما أدى إلى امتلاك منتخب مصر لـ14 لاعباً فقط.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، ورفضت اللجنة إقامة المباراة حيث يوجد فى قائمة منتخب مصر 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

شهدت مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس أزمة كبيرة بوجود عينة إيجابية للاعب محمود صابر ليطلب الجانب التونسي خروج اللاعب ويتم الموافقة عليه من قبل المنتخب المصري ويقوم بإستبداله بلاعب جديد قبل أن يعترض رئيس اللجنة الطبية بتونس على وجود اللاعب البديل أيضا ويؤكد أن عدد اللاعبين 14 فقط وبالتالي عدم إحقية إقامة المباراة.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب التشكيل الذى يخوض به مباراة تونس، المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

جاء تشكيل المنتخب كالآتي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرج - يوسف حسن - أحمد شريف.