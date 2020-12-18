شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ملعب الأهلى والسلام، فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة التى تجمع بين الأهلى وغزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، وتحمل لقاءات الفريقين العديد من الظواهر والأرقام والمفارقات، فى ظل ما يقدمه فريق غزل المحلة منذ ظهوره فى بطولة الدورى العام، عندما نجح زعيم الفلاحين فى الانضمام لقائمة العظماء السبعة الذين نالوا شرف التتويج ببطولة الدورى بالفوز بها فى سبعينيات القرن الماضى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس مواجهة الأهلى مع الغزل..

س: ماذا قدم الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الأولى بالدورى؟

ج: الأهلى افتتح مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى العام بالفوز على المقاصة بنتيجة 3 - 1، بينما تعادل غزل المحلة خارج ملعبه مع سموحة بنتيجة 1 - 1.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وغزل المحلة؟

ج: 102 مباراة جمعت الاهلى وغزل المحلة قبل صدام الليلة، فاز المارد الأحمر فى 54 مباراة بينما فاز الغزل فى 16 لقاء فيما انتهت 32 مباراة بالتعادل ( 18 إيجابى + 14 سلبى)، سجل الأهلى 129 هدفاً فى شباك الفلاحين، بينما سجل الغزل 66 هدفا.

س: من يقود الأهلى والمحلة فنياً فى ظل غياب موسيمانى وخالد عيد؟

ج: يظهر على رأس القيادة الفنية للأهلى الليلة الجنوب أفريقى كيفين جونسون المدرب العام للفريق، بسبب غياب موسيمانى الذى أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل فى الوقت الحالى بأحد المستشفيات، ولم يكن حظ غزل المحلة أفضل من المارد الأحمر، خاصة أن فيروس كورونا حرم زعيم الفلاحين من مديره الفنى خالد عيد، ويقوده الليلة طارق غيده المدرب العام للفريق.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام غزل المحلة؟

ج: ضمت قائمة النادى الأهلى 21 لاعباً استعداداً لخوض اللقاء بينما اقتصرت قائمة المستبعدين على 7 أسماء فقط، جاء غياب خمسة أسماء بها بسبب الإصابة وهم كريم نيدفيد ومروان محسن وجونيور أجايى وحسين الشحات، وانضم لهم مؤخراً ناصر ماهر، بينما جاء استبعاد اللاعب المخضرم وليد سليمان وسعد سمير وطاهر محمد طاهر لوجهة نظر فنية للجهاز الفنى للفريق.

س: وماذا عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة؟

ج: من المنتظر أن يبدأ الأهلى بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: محمد هانى – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول، خط الوسط: عمرو السولية – حمدى فتحى، ثلاثى قبل المهاجم: جيرالدو – قفشة – كهربا، خط الهجوم: محمد شريف".