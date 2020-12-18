شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة جازيل التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، على عودة يوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض، إلى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

ونفذ يوسف أوباما برنامجًا مكثفًا فى الفترة الماضية، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى لحقت به منذ مباراة الأهلى التى جمعت بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به المارد الأحمر للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد فوزه على الأبيض بهدفين مقابل هدف، لذا من المقرر أن يعود أوباما لقيادة الخط الأمامى للأبيض فى أولى مبارياته الإفريقية بالنسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء فى مباراة بيراميدز الأخيرة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بإنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهوا ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وإن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.