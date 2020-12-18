حكاية 102 مباراة جمعت الأهلى وغزل المحلة قبل مواجهة الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النادي الأهلي حامل اللقب نظيره غزل المحلة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، ويسعى المارد الأحمر حامل لقب الدوري المصرى للفوز بتلك المباراة من أجل الانطلاقة القوية هذا الموسم للحفاظ على لقبه المُفضل، وفى المقابل يبحث زعيم الفلاحين عن أول انتصار فى المسابقة المحلية بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة.

الأهلى فى مواجهة غزل المحلة الليلة الأهلى فى مواجهة غزل المحلة الليلة موعد المباراة : 7:30 مساء الملعب : استاد الأهلى والسلام رصيد الأهلى : 3 نقاط رصيد غزل المحلة: نقطة غيابات الأهلى : حسين الشحات ومروان محسن وأجايى وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وكريم نيدفيد غيابات غزل المحلة: إسلام فؤاد وخالد لطفي ومحمود رضا يغيب موسيمانى مدرب الأهلى وخالد عيد مدرب المحلة عن المباراة بسبب كورونا 102 مباراة جمعت الاهلى وغزل المحلة فاز الأهلى في 54 مباراة على الغزل فاز الغزل في 16 مباراة الأهلى انتهت 32 مباراة بالتعادل ( 18 إيجابى + 14 سلبى) سجل الأهلى 129 هدفا فى شباك الفلاحين سجل الغزل 66 هدفا فى شباك الأهلى حسام حسن هداف الأهلى فى الغزل برصيد 8 أهداف أحمد حسن دروجبا هداف الغزل في الأهلى برصيد هدفين حسام عاشور من الأهلى الأكثر مشاركة برصيد 14 مباراة نوهون تيام من غزل المحلة الأكثر مشاركة برصيد 5 مباريات 11 لاعب سبق لهم اللعب للأهلى وغزل المحلة.

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