شكرا لقرائتكم خبر عن حساب كأس العالم يهنئ الشناوى بعيد ميلاده ويستعيد إنجازاته مع المنتخب والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حساب كأس العالم النجم المصري محمد الشناوى بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 ، وذكر الحساب الرسمى لكأس العالم على "تويتر" إنجازات الشناوى مع منتخب الفراعنة فى كأس العالم بروسيا 2018 وسجله بطولاته مع الأهلى، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لحارس مرمى المنتخب المصري ونادى الأهلي محمد الشناوى الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 اليوم".



حساب كاس العالم على تويتر

وذكر حساب كأس العالم إنجازات محمد الشناوى فى مسيرته الكروية حتى الآن، حيث شارك الشناوى مع الفراعنة فى كأس العالم بروسيا 2018، كما قاد الأهلي للفوز بآخر نسخ من الدورى المحلى وفاز معهم بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020.



الشناوى مع المنتخب



محمد الشناوى

ويحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ32، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

محمد الشناوى من كنوز الأهلى خاصة أنه قدم أفضل مواسمه على الإطلاق محطماً الأرقام القياسية فى تاريخ الكرة المصرية فى الـ"كلين شيت" متتالى بالإيجبشيان ليج، وبفاصل من تصديات لا تنسى وركلات جزاء حاسمة منحت الاهلى دورى الابطال الافريقى التاسع فى تاريخه ليبقى أهم لاعب فى تشكيلة الفراعنة والمارد الأحمر وفرس الرهان الرابح دائماً.

وقدم الشناوى مستويات مميزة للغاية مع الأهلي، وساهم فى تتويج الأحمر بكل البطولات كان آخرها قيادة الأهلى للفوز بكأس مصر بركلات الترجيح على حساب طلائع الجيش فى المباراة النهائية.