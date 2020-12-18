شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يعتذر لجماهير الإسماعيلى بعد نقطة الإنتاج.. ويؤكد: أتطلع لخدمة فريقى بأى مركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود دونجا، لاعب ارتكاز الإسماعيلى، حزنه بعد فقدان فريقه نقطتين فى أعقاب التعادل مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق بالأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الممتاز، وقال دونجا، ”أود أن أتقدم باعتذار للجماهير التى نقدر مدى حزنها على النتيجة، فنحن نسعى لتقديم الأفضل وتحسين النتائج لعودة الفريق بشكل تدريجى إلى مكانته والمنافسة على مقعد بالمربع الذهبى”.

وبسؤاله عن مشاركته فى مركز قلب الدفاع أجاب ارتكاز المقاصة والزمالك السابق، ”لا توجد أى أزمة فى المشاركة بمركز قلب الدفاع، فإننى أتطلع لخدمة فريقى فى أى مركز يحتاجنى ودائما ما أكون تحت أمر الجهاز الفنى”.

واختتم دونجا، ”الجميع لديه هدف واضح وصريح هذا الموسم هو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضع الفريق فى جميع المسابقات التى يشارك بمنافستها”.

جدير بالذكر أن دونجا منذ انضمامه لصفوف الدراويش فى يناير من العام الماضى قد لعب 4308 دقيقة سجل خلالهم هدف واحد.

وأكد البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أنه يقدر حزن الجماهير بسبب ضياع الفوز على حساب الإنتاج الحربي، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق، بالجولة الثانية للدورى المصرى الممتاز، وقال فى تصريحات عقب اللقاء "الفريق يتحسن بصورة ملحوظة، كنا فى الطريق لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام المصري، أنا حزين لضياع الفوز وأقدر حزن الجماهير".

وأضاف "هناك لاعبون غير جاهزين بدنيًا، الفريق يتحسن وسيتطور مع مرور الوقت، سجلنا 3 أهداف واستقبلنا مثلهم، هناك بالطبع بعض الأخطاء نسعى لتصحيحها ولايزال ينقصنا بعض الانسجام".

وأتم مدرب الإسماعيلى حديثه "أمامنا مباراة صعبة فى الجولة الثالثة أمام الجونة، علينا أن نحقق الفوز، أتمنى أن نتعلم من الأخطاء التى حدثت فى لقائى المصرى والإنتاج الحربي".

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.