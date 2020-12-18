أول تعليق من اتحاد الكرة على إلغاء مباراة مصر وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:

صرح جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، بأنهم سيدرسون موقف الفريق من استكمال بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة الوطنية التونسية: "فوجئنا بعد الموافقة على 15 لاعبًا في المباراة أن اللجنة الطبية تقول بأن المسحة الخاصة بأحمد نبيل "كوكا" لا تسمح له بالمشاركة في المباراة."

وواصل مسئول المنتخب المصري حديثه قائلًا: "كما أننا نمتلك مستند رسمي أن المسحة الخاصة بحمزة علاء حارس المرمى سلبية أيضًا."

ورفضت اللجنة المشرفة على بطولة إفريقيا إقامة مواجهة منتخب مصر للشباب أمام نظيره التونسي، ليخسر الفراعنة المباراة الثانية.

أما عن موقفه من استكمال التصفيات فقال: "سنحدد موقفنا من خوض باقي المباريات بعد العودة من الملعب من أجل مناقشة الأمر مع كافة المسئولين عن المنتخب."

وأنهى " سنتقدم باحتجاج خاصة ومقفنا سليم".

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا للشباب إلغاء مباراة مصر وتونس في الجولة الثانية من البطولة المؤهلة لكأس أفريقيا للشباب 2021 في موريتانيا .

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا إقامة المباراة بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة لإصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا (11 أساسي + 4 احتياطي بينهم حارس مرمى).