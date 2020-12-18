"تضارب نتائج المعامل".. الاتحاد التونسي يكشف سبب أزمة مباراة منتخب الشباب ونسور قرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الاتحاد التونسي إن سبب تأجيل مباراة مصر وتونس للشباب يرجع إلي تضارب في نتيجة المسحة القادمة من المعمل المتعاقد مع الاتحاد الأفريقي وآخر خاص أجرى فيه الفراعنة الصغار المسحة الاستثنائية.

وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر مع نظيره التونسي في الثالثة عصرًا من مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس الرياضية ببطولة شمال أفريقيا، في الجولة الثانية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وطبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) فإنه يجب تواجد 11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين للسماح للفريق لخوض البطولة، وهو الشرط الذي لم يتحقق في مواجهة ليبيا في الجولة الأولى، التي أعتبر فيها منتخب مصر منسحباً لوجود 14 لاعباً فقط في القائمة.

وأضاف ممثل الاتحاد التونسي للتليفزيون الوطني لبلاده أن يتمسك بنتيجة مسحة الكاف التي قام بها منتخب مصر مشككاً في نتيجة المسحة الاستثنائية التي أجراها منتخب مصر في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس.

ويعترض الاتحاد التونسي على نتيجة محمود صابر مدافع المنتخب الذي أظهرته مسحة الكاف أنه إيجابي في حين ظهرت سلبيته في المسحة الاستثنائية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الشباب لمصراوي إن نتيجة العينة الاستثنائية أظهرت تحول عينتين من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المباراة إلى 16 لاعباً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن إصابتين جديدتين بعدوى فيروس كورونا مؤكداً عدم إمكانية خوض مباراة تونس قبل تدخل وزير الرياضة.

وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة في وقت متأخر من أمس الخميس سماح السلطات التونسية بمسحة استثنائية لجميع لاعبي منتخب مصر تظهر نتيجتها صباح اليوم وتحدد مصير المباراة.

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام "ميدو"، لاعب الجونة، مساء أمس، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب.

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما اعتبر خاسراً في مباراة ليبيا الإفتتاحية بسبب معاناة 14 لاعباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشارك 6 منتخبات وهي: "ليبيا، تونس، مصر، المغرب، والجزائر"، في مجموعة واحدة يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني لكأس إفريقيا 2021، والتي سوف تقام بموريتانيا.