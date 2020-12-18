تأجيل انطلاقها.. أزمة جديدة تهدد إقامة مباراة منتخب الشباب وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال التليفزيون التونسي إن منتخب مصر يصر على خوض المباراة رغم عدم تواجد العدد القانوني اللازم لخوض المباراة وهو ما أدي إلى تأجيل انطلاقها.

وكان من المفترض انطلاقها في الثالثة عصراً من مساء اليوم الجمعة ويستضيفها الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس الرياضية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وطبقًا للوائح الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) فإنه يجب تواجد 11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين للسماح للفريق لخوض البطولة وهو الشرط الذي لم يتحقق في مواجهة ليبيا في الجولة الأولى التي أعتبر فيها منتخب مصر منسحباً لوجود 14 لاعباً فقط في القائمة.

وأضافت القناة التونسية أن اللاعب محمود صابر لاعب منتخب مصر عينته إيجابية ولكنه مسجل في قائمة المباراة.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الشباب لمصراوي في تصريح سابق إن نتيجة العينة الاستثنائية أظهرت تحول عينتين من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المباراة إلى 16 لاعباً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن إصابتين جديدتين بعدوى فيروس كورونا مؤكداً عدم إمكانية خوض مباراة تونس قبل تدخل وزير الرياضة.

وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة في وقت متأخر من أمس الخميس سماح السلطات التونسية بمسحة استثنائية لجميع لاعبي منتخب مصر تظهر نتيجتها صباح اليوم وتحدد مصير المباراة.

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام "ميدو"، لاعب الجونة، مساء أمس، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، لإكمال القائمة (قبل ظهور عينتين إيجابيتين).

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما أعتبر خاسراً في مباراة ليبيا الافتتاحية بسبب معاناة 14 لاعباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشارك 6 منتخبات وهي: "ليبيا، تونس، مصر، المغرب، والجزائر" في مجموعة واحدة يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني لكأس أفريقيا 2021 والتي سوف تقام بموريتانيا.