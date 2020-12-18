قناة مصرية مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وتونس للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم منتخب مصر للشباب بنظيره التونسي في الثالثة عصرًا من مساء اليوم الجمعة التي يستضيفها الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس الرياضية ببطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما أعتبر خاسرًا في مباراة ليبيا الافتتاحية بسبب معاناة 14 لاعبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأكدت إقامة المباراة بعد شفاء لاعبين من منتخب مصر؛ لتصبح القائمة تحتوى على 16 لاعبًا مؤهلًا لخوض المباراة.

وأعلنت قناة النيل للرياضة نقل المباراة بعد إعلان قناة تونس الوطنية 1 نقل المباراة عبر ترددها المفتوح على القمر الصناعي نايل سات.