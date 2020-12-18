تشكيل منتخب للشباب ضد تونس في بطولة شمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية، من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما اعتبر خاسراً في مباراة ليبيا الإفتتاحية بسبب معاناة 14 لاعباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ويشارك 6 منتخبات وهي: ليبيا وتونس ومصر والمغرب والجزائر في مجموعة واحدة يتأهل منها صاحبي المركزين الأول والثاني لكأس إفريقيا 2021 والتي سوف تقام بموريتانيا.

وتستضيف تونس البطولة التي تقام على بمدينة رادس الرياضية .

وجاء تشكيل المنتخب كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي بدر - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف