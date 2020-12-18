مباشر| أزمة مواجهة مصر وتونس تنتهى بالإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ومنتخب تونس في المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما اعتبر خاسراً في مباراة ليبيا الإفتتاحية بسبب معاناة 14 لاعباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ويشارك 6 منتخبات وهي: ليبيا وتونس ومصر والمغرب والجزائر في مجموعة واحدة يتأهل منها صاحبي المركزين الأول والثاني لكأس إفريقيا 2021 والتي سوف تقام بموريتانيا.

وتستضيف تونس البطولة التي تقام على بمدينة رادس الرياضية .

أزمة جديدة

قال التلفزيون التونسي إن منتخب مصر يصر على خوض المباراة على الرغم من عدم تواجد العدد القانوني اللازم لخوضها وهو ما أدي إلى تأجيل إنطلاقها.

وأضافت القناة التونسية أن اللاعب محمود صابر لاعب منتخب مصر عينته إيجابية ولكنه مسجل في قائمة المباراة.

سبب التأجيل

قال الاتحاد التونسي إن سبب تأجيل مباراة مصر وتونس للشباب يرجع إلي تضارب في نتائج المسحة القادمة من المعمل المتعاقد مع الاتحاد الأفريقي وأخر خاص أجرى فيها الفراعنة الصغار المسحة الاستثنائية

وأضاف ممثل الاتحاد التونسي للتلفزيون الوطني لبلاده أن يتمسك بنتيجة مسحة الكاف التي قام بها منتخب مصر مشككاً في نتيجة المسحة الاستثنائية التي أجراها منتخب مصر في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس.

ويعترض الاتحاد التونسي على نتيجة محمود صابر مدافع المنتخب الذي أظهرته مسحة الكاف أنه إيجابي في حين ظهرت سلبيته في المسحة الاستثنائية.

اللجنة الطبية ترفض إقامة المباراة

رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

إلغاء المباراة

قررت اللجنة المنظمة للبطولة إلغاء المباراة بسبب عدم اكتمال قائمة منتخب مصر للشباب