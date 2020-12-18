النجم الساحلي يصل القاهرة الأحد المقبل استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

تصل بعثة فريق النجم الساحلي، الأحد المقبل، القاهرة، بعد غدًا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجبل الأخضر، بالمقاولون العرب، فيمباراة الذهاب، وستكون مباراة العودة يوم 5 يناير 2021.
ويبدأ المقاولون استعداداته لمواجهة النجم الساحلي، ويأمل ذئاب الجبل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، للخروج من الكبوة التي لاحقتهبعد الهزيمتين المتتاليتين، في الدوري أمام الزمالك ووادي دجلة.
كان المقاولون تأهل لدور الـ32 بعد تخطيه عقبة أرتا سولار الجيبوتي، بعشرة أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.
عاد ذئاب الجبل للبطولات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا عن آخر مشاركة، بعدما انهى الدوري في الموسم الماضي، بالمركز الرابع.
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