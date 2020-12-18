مع سبق الإصرار والترصد.." كاف" يقضي علي أحلام المنتخب المصرى للشباب

أصر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، علي إحباط آمال منتخب الشباب المصرى ، بعد إلغاء مبارته أمام تونس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة اتاحد شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2020، واعتباره منسحبا .

و رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والملكفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، بناءً علي رغبات الاتحاد التومنسي لكرة القدم الذي اعترض

علي إقامة المباراة، بسبب إصابات كورونا ، تحولت مسحة محمود صابر وأحمد كوكا ثنائي منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية لكن منتخب تونس اعترض وشكك في نتيجة المسحات، ويخضع ثنائي المنتخب لأشعة على الصدر وهو ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة.

وبناءً عليه تم إلغاء المبارة ، واحتساب النتيجة 2-0 ، لصالح المنتخب التونسي، واعتبار نظيره المصرى منسحب من

المباراة بسبب عدم اكتمال الحد الأدني من اللاعبين والذي من المفترض ان يكون 15 لاعبًا.

يذكر ان تم إلغاء المباراة السابقة للمنتخب المصري الشباب أمام المنتخب الليبى واحتسابه منسحبا من المباراة أيضا بسبب اكتمال العدد، في الجولة الأولي من بطولة دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2020.

ويبدو ان هناك إصرار شديد من المسؤلين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، علي إحباط آمال جيل صاعد من الشباب في كرة القدم، ففي حالة خروجهم من تلك البطولة، لن تكون هنالك مشاركات لهذا الجيل في بطولة أمم إفريقيا و كأس العالم للشباب.