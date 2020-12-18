رسميًا..إلغاء مباراة منتخب الشباب وتونس

قرر اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، رسميًا إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب وتونس، لم يتم إلغاءها، و التي كان من المقرر لها عصر اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لتصفيات شمال افريقيا ، المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، بموريتانيا.

ورفضت اللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، إقامة المباراة، ليتم

إلغاؤها واعتبار منتخب مصر منسحبا وخاسرا بنتيجة 2/0.

جاء ذلك بسبب إيجابية أحد لاعبي المنتخب الوطني، المتواجد بالقائمة، ليصبح لدى المنتخب الوطني للشباب 14 لاعبًا فقط متاحًا للمباراة وهو ما يرفضه الكاف، حيث يلزم بوجود 15 لاعبًا بالقائمة

متاحًا، (3 لاعبين بمقاعد البدلاء، وحارس مرمى).

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والملكفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.