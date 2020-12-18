رواد تويتر عن فوز ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل: يستحقها بعد أداءه مع بايرن ميونخ

حصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني على جائزة أفضل لاعب في العالم "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2020 والتي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية.

وأثنى رواد "تويتر" على حصول البولندي على الجائزة بعدما أسهم بشكل مميز في تتويج فريقه بايرن ميونخ بثلاثية التاريخية.

وقد كتب ناشط هلالي "ليفاندوفسكي و مودريتش.. احدهم كرواتي و الاخر بولندي.. لم يمنعهم ضعف كرة القدم في.. بلدانهم من الفوز بالأفضلية العالمية".

ميتري الحجار كتب "الحديث عن شكل وجه رونالدو أثناء تسلم ليفاندوفسكي للجائزة أكثر من الحديث عن فوز ليفاندوفسكي نفسه بالجائزة.. شخصياً أرى تعابير وجه البرتغالي تصب كنقطة له وليس ضده.. فبعد كل هذه الجوائز

التي حصدها لا يزال غير راض ويريد المزيد.. باختصار هذه عقلية الأبطال".

أقرأ أيضًا.. بايرن ميونيخ يهنئ ليفاندوفسكي بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم

برشلوني علق "ليفاندوفسكي استحققت هذا الجائزة ونشكرك لانك قلت الحقيقه امام ميسي وليس شخص آخر".

الصحفي محمد عواد كتب "انتصر المنطق.. وفاز ليفاندوفسكي ، ما قدمه لم يكن أداء خارقاً بل ساحقاً للغاية.. أول بولندي يتوج بالأفضل في العالم .. أول لاعب من البوندسليجا منذ ماتياس سامر 1996 عندما توج بالكرة الذهبية .. وأول مهاجم صريح منذ شيفيشنكو عام 2004.. بالمناسبة .. حركة ذكية بتسليم

الجائزة من انفانتينو".

عاشقة مدريد كتب "جليا منذ بداية مشهد التعرف على إن روبيرت ليفاندوفسكي هو أفضل لاعب في العالم 2020 إن كريستيانو رونالدو كان متجهما وغاضبا.. رونالدو كان يعرف إنه خسر الجائزة في حين بدا على ميسي إنه طبيعي ولم يظهر عليه أي حزن أو فرح وهذا يعكس شيء مهم جدا.. رونالدو لاتزال لديه الدوافع والرغبة".

العامري كتب "ليفاندوفسكي ينهي موضة رونالدو وميسي لكن مظلومم إعلاميا"، أما عيسى علق "أفضل حارس 2020: نوير.. أفضل مدرب 2020: كلوب.. أفضل مهاجم 2020: ليفاندوفسكي.. المنطق كان يقول أن البايرن يستحق كل الألقاب لكنه هو سيناريو مكرر لجوائز 2013 عندما أحرز العملاق البفاري ثلاثيته الأولى حينها كان نوير أفضل حارس وهاينكس أفضل مدرب في حين كان رونالدو أفضل لاعب أمام ريبيري".

نايف كتب "فيفا يتوج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب بالعالم ويكسر هيمنة ميسي و رونالدو يستاهل".