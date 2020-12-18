«الشباب والرياضة» تعلن القوائم المبدئية لمرشحي برلمان الشباب الكترونيا : 616 فردي و60 قائمة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، عن قيام اللجنة العليا بالإعلان عن القوائم المبدئية لمرشحي إنتخابات برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية"الكترونيا "، والتي تضمنت (616) مرشحا في دوائر النظام الفردي ،و (60)قائمة في الدوائر المخصصة لنظام القائمة، ذلك بعد غلق باب الترشح أمس الخميس وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة العليا بتلقي أوراق الترشح في الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري بمقرات مديريات الشباب والرياضة تحت إشراف اللجان العامة .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حددت طبقا للجدول الزمني لتلقي الطعون علي المرشحين يومي 18و19 ديسمبر ، فحص الطعون والرد عليها يوم 20 ديسمبر الموافق الأحد القادم ،حددت اللجنة 21 ديسمبر الموافق الاثنين القادم الإعلان عن القوائم

النهائية للمرشحين .

كما قامت اللجنة بتقسيم العملية الانتخابية الي مرحلتين المرحلة الاولى وتضم 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين .

بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس -

شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .

ينطلق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" كنموذجا لمحاكاة مجلس النواب (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) ،وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين ( الفردي اوالقائمة )من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح الكترونيا ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا وكذلك الدوائر الإنتخابية إلي( 111 )دائرة انتخابية .