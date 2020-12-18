15 دقيقة تحسم مصير مباراة مصر وتونس

صرح أحد الإعلامين الرياضين بتونس ، يدعي هادي الجبنياني ، أن مصير مباراة مصر وتونس سيتحدد بعد 15 دقيقة ، بناءً علي تواجده المتواجد في ملعب رادس، والمقرر له استضافة لقاء المنتخب المصرى للشباب ، أمام نظيره

التونسي ، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2020

وذلك بعدما رفض منتخب تونس الشباب مواجهة منتخب مصر في

الجولة الثانية لتصفيات شمال افريقيا بسبب إصابات كورونا ، تحولت مسحة محمود صابر وأحمد كوكا ثنائي منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية لكن منتخب تونس اعترض وشكك في نتيجة المسحات..

ويخضع ثنائي المنتخب لأشعة على الصدر وهو ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة حتى الآن بعدما كان مقررا لها الثالثة عصرا.