عينة احمد نبيل كوكا سبب أزمة لقاء منتخب الشباب وتونس

كشف مصدر باتحاد الكرة أن عينة احمد نبيل كوكا لاعب منتخب الشباب هي سبب تأخر انطلاق لقاء الفراعنة مع تونس في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا العام المقبل.

وتابع أن كوكا لديه مسحتين من معمل واحد الاولى إيجابية والثانية سلبية وهو ما دفع الجانب التونسي

للاعتراض على خوض اللقاء.واصل أن د.جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس مازال يناقش مع الكاف الموقف الحالي للتوصل إلى حل وإقامة المباراة بالشكل الطبيعي.

الأزمات تلاحق منتخب الشباب .. تونس ترفض مواجهة الفراعنة الصغار

رفض منتخب تونس الشباب مواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية لتصفيات شمال افريقيا بسبب إصابات كورونا. تحولت مسحة محمود صابر وأحمد كوكا ثنائي منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية لكن منتخب تونس اعترض وشكك في نتيجة المسحات. ويخضع ثنائي المنتخب لأشعة على الصدر وهو ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة حتى الآن بعدما كان مقررا لها الثالثة عصرا.