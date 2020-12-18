جوائز الفيفا | لقب بوشكاش 2020 يذهب لجوهرة توتنهام

توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي اليوم الخميس بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2020 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لفريق توتنهام في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وتم الإعلان عن فوز سون هيونج مين بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وتفوق هدف اللاعب الكوري على هدفين آخرين للأوروجوياني الدولي لويس سواريز مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومواطنه جورجيان دي أراسكايتا مع فريقه فلامنجو البرازيلي.

وكانت القائمة الأولية التي ضمت أفضل 11 هدفًا أعلنت طبقًا لاختيار لجنة من خبراء كرة القدم فيما حسم تصويت المشجعين ، من مرتادي موقع الفيفا على الانترنت ، الصراع بين هذه الأهداف ليكون بين ثلاثة أهداف فقط ، وبدأ بعدها التصويت على مسارين ؛ الأول للجنة من خبراء كرة القدم ، والثاني لتصويت المشجعين عبر موقع الفيفا أيضًا وذلك بنسبة 50 بالمئة لكل من المسارين.

والمثير أن الأهداف الثلاثة التي وصلت للقائمة النهائية للتنافس على الجائزة لهذا العام جاءت جميعها في 2019.

وأحرز الكوري سون هيونج مين هدفه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في السابع من ديسمبر 2019 حيث انطلق بالكرة من حدود منطقة جزاء فريقه وبسرعة فائقة وسط معظم لاعبي بيرنلي حتى وصل إلى وسط منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة على يسار الحارس.

وكان هذا هو الهدف الثالث لتوتنهام في المباراة التي انتهت بفوزه 5 / صفر.

وسجل سواريز هدفه بقميص فريقه السابق برشلونة وذلك في المباراة أمام ريال مايوركا في السابع من ديسمبر 2019 وذلك اثر هجمة منظمة لبرشلونة وتمريرة من فرنكي دي يونج قابلها سواريز بتسديدة مباشرة وساحرة عقب قدمه لتسكن الزاوية البعيدة على يمين حارس المرمى.

وكان الهدف هو الرابع لبرشلونة في هذه المباراة التي فاز فيها 5 / 2 .

وأحرز مواطنه جورجيان دي أراسكايتا هدفه خلال مباراة فريقه فلامنجو أمام مضيفه سييارا في 25 أغسطس 2019 بالدوري البرازيلي وذلك اثر تمريرة عرضية وصلت منها الكرة إليه داخل حدود منطقة الجزاء مباشرة وكان ظهره للمرمى ولكنه قابلها بتسديدة خلفية مزدوجة لتسكن الكرة الزاوية العليا للمرمى على يسار الحارس.

وكان الهدف هو الثالث لفلامنجو في المباراة وجاء في الثواني الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بفوز فلامنجو 3 / صفر.