جوائز الفيفا | بايرن ميونخ وليفربول يحتكران تشكيلة عام 2020

فرض لاعبو بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي هيمنتهم اليوم الخميس على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو) .

وأعلنت التشكيلة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأقيم حفل الفيفا هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بزيوريخ دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من بايرن ميونخ الفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي بخلاف الإسباني تياجو ألكانتارا الذي ترك الفريق في صيف هذا العام إلى ليفربول الإنجليزي.

وبخلاف ألكانتارا ، ضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من ليفربول الذي استعاد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وبعدما انفرد فيفبرو بإعلان التشكيلة المثالية سنويًا منذ 2005 وحتى 2008 ، أصبح الإعلان عنها مشتركًا بين فيفا وفيفبرو بداية من 2009.

ويتم اختيار التشكيلة المثالية سنويًا من خلال تصويت يشارك فيه آلاف من اللاعبين المحترفين في كل أنحاء العالم حيث يختار كل منهما أفضل لاعب في كل مركز.

وتنافس 55 لاعبًا وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبًا فقط.

وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم :

في حراسة المرمى : البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) .

وفي الدفاع : الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)- الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

ولخط الوسط : الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)- البلجيكي كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي الإنجليزي)- الإسباني تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني).

وفي الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) .