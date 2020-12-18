بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب في تصفيات امم افريقيا للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الجزائر والمغرب ضمن مباريات اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من تصفيات امم افريقيا للشباب تحت 20 عامًا والمقرر إقامتها في موريتانيا عام 2021.

تقام مباراة الجزائر والمغرب بعد عصر اليوم الجمعة ضمن الدورة المجمعة ببطولة شمال افريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وتبدأ في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر ، 16:00 بتوقيت السعودية .

ويستضيف ملعب الشاذلي زويتن في بلدية تونس لقاء الجزائر والمغرب، ويُنقل على القناة المغربية الرياضية (3) بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”، بالاضافة إلى القناة السادسة الجزائرية.

وافتتحت المسابقة يوم الثلاثاء الماضي 15 ديسمبر بمواجهتين، وفازت ليبيا على مصر 2-0 بقرار إداري من الكاف لعدم حضور منتخب مصر بقائمة تضم 15 لاعبًا بسبب فيروس كورونا، بينما انتهت المواجهة الثانية بين تونس والجزائر بالتعادل 1-1.

وستقام باقي مباريات بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة أيام الاثنين 21 ديسمبر، والخميس 24 ديسمبر، والأحد 27 ديسمبر، بنظام الذهاب والإياب.

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الجزائر 0-0 المغرب

???? ملعب الشاذلي زويتن (بلدية تونس)

???? تصفيات امم افريقيا تحت 20 عامًا (الجولة الثانية)

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