بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في تصفيات امم افريقيا للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مصر وتونس في بطولة كأس شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، والمؤهلة إلى كأس امم افريقيا للشباب المقرر لها في موريتانيا عام 2021.

تقام بعد عصر اليوم الجمعة مباراة مصر ضد تونس، في الجولة الثانية من الدورة المجمعة ببطولة شمال افريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وذلك عند الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر ، 16:00 بتوقيت السعودية.

ويستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس لقاء مصر وتونس، والذي سينقل في بث مباشر عبر القناة الوطنية التونسية بصوت المعلق الرياضي “شهير الكافي”، وهي قناة مفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، وبالإمكان متابعة المباراة من مصر دون مشاكل.

وفي نفس التوقيت تنقل مباراة الجزائر والمغرب على القناة المغربية الرياضية (3) بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”، بالاضافة إلى القناة السادسة الجزائرية.

وحامت العديد من الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة مصر وتونس بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب المصري للشباب، وقيل في البداية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سيعتمد انسحاب مصر، إلا أن المشكلة انتهت مساء يوم الاربعاء الماضي، بعدما أكدت مسحة كورونا الأخيرة سلامة 17 لاعبًا.

ويغيب عن المباراة المدير الفني لمنتخب مصر “ربيع ياسين” بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وافتتحت المسابقة يوم الثلاثاء الماضي 15 ديسمبر بمواجهتين، وفازت ليبيا على مصر 2-0 بقرار إداري لعدم حضور منتخب مصر بسبب فيروس كورونا، بينما انتهت المواجهة الثانية بين تونس والجزائر بالتعادل 1-1.

وستقام باقي مباريات بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة أيام الاثنين 21 ديسمبر، والخميس 24 ديسمبر، والأحد 27 ديسمبر، بنظام الذهاب والإياب.

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تونس 0-0 مصر

???? تصفيات امم افريقيا تحت 20 عامًا (الجولة الثانية)

???? ملعب حمادي العقربي (رادس-تونس)

⛔️ ✋ متوقفة (بسبب نقص القائمة الرسمية لمنتخب مصر – أقل من 15 لاعب)

مفاوضات جارية الآن

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❌ لم يتخذ القرار النهائي بعد حول إقامة المباراة من عدمها ، قد يتم إلغاء اللقاء واحتساب النتيجة لصالح تونس.

???? منتخب مصر وصل بـ 15 لاعبًا إلى أرض الملعب، لكن المسحة التي أجريت للاعب “حمزة عبد الله حسين” قبل المباراة أكدت إصابته بفيروس كورونا.

???????? مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم يتمسكوا بإقامة المباراة بعدما حصلوا على تقرير من الكاف يؤكد سلامة 15 لاعبًا من كورونا يوم أمس الخميس.

✅ مصر كانت خسرت في المباراة الأولى 2-0 أمام ليبيا بقرار إداري لعدم قدرتها على خوض المباراة بسبب كورونا، وإذا خسرت مباراة اليوم بقرار إداري تُودع البطولة.

???? منتخب مصر يؤكد جاهزيته لخوض اللقاء بـ 14 لاعبًا، وهو عدد غير قانوني!.

???????? لاعبو منتخب تونس “البدلاء” يقومون بالعمليات الإحمائية مع الكرة..

???????? العناصر الأساسية لمنتخب تونس في غرفة تبديل الملابس حاليًا..

???????? مساعد مدرب منتخب مصر “عبد الستار صبري” يناقش وضعية فريقه حاليًا مع مسؤولي الكاف والاتحاد التونسي.

???????? محاولات كبيرة من الجانب المصري لأخذ موافقة استثنائية من الكاف.

???? مراسل القناة الوطنية التونسية: “كان يوجد تردد من جانب مصر منذ بداية اليوم لخوض اللقاء، وصلوا إلى أرض الملعب قبل 45 دقيقة فقط من إنطلاق المباراة. خرجوا من الفندق بشكل متأخر جدًا”.

???? اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي “كاف” ستحسم الجدل خلال دقائق ..