اخبار السعودية | مدرب الاهلي يعتذر للجمهور على صفعة العين

أعرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة، عن أسفه عقب خروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام العين صفر 2/، في المباراة التي أٌقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وقال فلادان في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة:” نمر بمرحلة سيئة، ونعاني من تكرار الأخطاء، كنا نتمنى الاستمرار في المنافسة على البطولة ولكن لدينا بعض العيوب التي يجب علينا إصلاحها”.

وأضاف مدرب الأهلي: ” حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي أضاع أوسو فرصة للتقدم ولا أعرف كيف كانت ستسير الأمور لو تمكن من تسجيل تلك الفرصة”.

وتابع: “لدينا مشاكل خاصة في الجانب الدفاعي وذلك منذ بداية الدوري وليس خلال مباراة اليوم فقط وعلينا التركيز خلال المباريات المقبلة الصعبة في الدوري “.

وشدد فلادان على أن غياب النجم السوري عمر السومة أثر بشكل سلبي على الفريق وفرصه في تسجيل الأهداف.

وأكد مدرب الأهلي على أنه لم يحسم ملف التعاقدات الشتوية ،مؤكدًا أن الأمر مازال مبكرًا للغاية ولكن لاشك أن جميع الفرق ستبحث عن التدعيم.