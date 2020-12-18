بث مباشر | شاهد الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري المصري “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد السكندري وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “الاتحاد السكندري وسموحة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “محمد الكواليني”.

وتقام مواجهة الاتحاد السكندري وسموحة على ستاد الإسكندرية بإدارة من الحكم المصري “محمد الحنفي”، وتنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

قاد المدير الفني “حسام حسن” نادي الاتحاد السكندري لتحقيق فوز غالي وثمين على “بيراميدز” في مباراة مثيرة ضمن الجولة الماضية -الأولى- من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيسعى إلى مواصلة انتصاراته اليوم عندما يلاقي سموحة.

ويفتقد الاتحاد السكندري جهود المدافع الدولي السوري “عمر الميداني” كما يغيب الأوغندي “إيمانويل أوكوي” الذي لم يصل الإسكندرية بعد، بالإضافة إلى “محمد عبد الغني” المتواجد مع منتخب الشباب. وشهدت قائمة زعيم الثغر الظهور الأول لقائد الاهلي السابق حسام عاشور وذلك بعد شفائه من الإصابة.

بينما يتطلع نادي “سموحة” إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري المصري بعد تعادله في الجولة الأولى امام الصاعد حديثًا “غزل المحلة”.

واستبعد المدير الفني لنادي سموحة “أحمد سامي” كل من “محمود عزت، حمدي عبد القادر، محمد أشرف، عمر ميرا، حسين تيمور وإسلام عبد الفتاح” لأسباب فنية.

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