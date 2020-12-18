القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس، ومباراة الجزائر والمغرب في تصفيات امم افريقيا للشباب

تقام بعد عصر اليوم الجمعة مباراتي مصر ضد تونس، والجزائر ضد المغرب، في الدورة المجمعة ببطولة شمال افريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، والمؤهلة إلى نهائيات كأس امم افريقيا 2021 تحت 20 عامًا، والمقرر إقامتها في دولة موريتانيا.

القمتان في نفس الموعد على الأراضي التونسية، عند الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر ، 16:00 بتوقيت السعودية ، على أن يستضيف ملعب الشاذلي زويتن في بلدية تونس لقاء الجزائر والمغرب، ويستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس لقاء مصر وتونس.

تُنقل مباراة مصر وتونس على القناة الوطنية التونسية بصوت المعلق الرياضي “شهير الكافي”، وهي قناة مفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، وبالإمكان متابعة المباراة من مصر دون مشاكل.

وتنقل مباراة الجزائر والمغرب على القناة المغربية الرياضية (3) بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”، بالاضافة إلى القناة السادسة الجزائرية.

وحامت العديد من الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة مصر وتونس بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب المصري للشباب، وقيل في البداية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سيعتمد انسحاب مصر، إلا أن المشكلة انتهت مساء يوم الاربعاء الماضي، بعدما أكدت مسحة كورونا الأخيرة سلامة 17 لاعبًا.

وافتتحت المسابقة يوم الثلاثاء الماضي 15 ديسمبر بمواجهتين، وفازت ليبيا على مصر 2-0 بقرار إداري لعدم حضور منتخب مصر بسبب فيروس كورونا، بينما انتهت المواجهة الثانية بين تونس والجزائر بالتعادل 1-1.

وستقام باقي مباريات بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة أيام الاثنين 21 ديسمبر، والخميس 24 ديسمبر، والأحد 27 ديسمبر، بنظام الذهاب والإياب.