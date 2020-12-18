بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والفجيرة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “شباب الاهلي دبي والفجيرة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 في الجولة العاشرة من الدوري الاماراتي.

تنقل مباراة “شباب الاهلي دبي والفجيرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق “فهد عبد الرحمن”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد الجراح”.

تقام مباراة شباب الاهلي دبي والفجيرة على ملعب نادي الفجيرة، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

تراجع فريق شباب الاهلي دبي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاماراتي في الجولة الماضية بعد تعادله امام “الظفرة” دون اهداف.

ولم يحقق شباب الاهلي دبي الفوز في الدوري الاماراتي هذا الموسم سوى 3 مرات من أصل تسع جولات كما لم يتذوق طعمه منذ جولتين، بينما تعادل خمس مرات، وخسر مرة واحدة على يد “الجزيرة”.

في المقابل يعيش نادي الفجيرة فترة صعبة، إذ يتواجد في المركز 12 فوق دائرة الهبوط مباشرة، وجمع 4 نقاط فقط من تعادل وفوز، فيما تعرض للخسارة 7 مرات.

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شباب الاهلي دبي – الفجيرة

????️ملعب نادي الفجيرة

????الدوري الاماراتي (الجولة العاشرة)

⌚تبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

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