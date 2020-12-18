شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يخضع لمجموعة تطعيمات بخلاف مسحة كورونا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجرى لاعبو الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مسحة كورونا السبت، كما يقوم الجهاز الطبى بتطعيم الجهاز الفني واللاعبين بجرعات ضد الملاريا والالتهاب السحائي والانفلونزا قبل السفر إلى النيجر الاحد لبدء مشواره الأفريقي أمام سونديب فى دور ال32 لبطورى دورى أبطال افريقيا والمقررة يوم 23 من ديسمبر الجارى.

كما تم التشديد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتباعد الإجتماعى وعدم تناول أى أدوية دون الرجوع لطبيب الفريق لتجنب تعرض أى لاعب بكورونا .

ويلعب الأهلي، اليوم مع المحلة فى ثانى مباريات ببطولة الدورى بالنسخة الجديدة للبطولة، ويغيب عن المباراة بيستو موسيمانى المدير الفنى بسبب اصابتة بكورونا ويخضع حاليا للعزل فى احدى المستشفيات.