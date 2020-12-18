شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفاجأة حفل افتتاح مونديال كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المنظمة لمونديال اليد المقرر اقامته في مصر منتصف الشهر المقبل علي قيام الفنان تامر حسني باحياء حفل الافتتاح ، وأيضاً تم الاتفاق معه علي غناء اغنية البطولة .
وتم اسناد حفل الافتتاح لشركة كندية عالمية متخصصة للاشراف عليه و تجهيزه، ومن جانبه أكد الكابتن خالد فتحي نائب مدير البطولة ان المونديال يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي تضرب العالم ، ولذلك سيتم تطبيق اعلي الدرجات الاحترازية الطبية لضمان مونديال امن للجميع .
واوضح نائب مدير البطولة انه حتي الان تم الاتفاق علي حضور جماهيري بنسبة 30 بالمائة من سعة الصالات ، وأنه سيتم طرح التذاكر الاسبوع المقبل للبيع .
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