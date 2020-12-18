شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يخطف لقب الأكثر فى 17 مواجهة جمعت الاتحاد وسموحة قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الاتحاد السكندرى نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى عروس البحر المتوسط الذى يتسم بالإثارة والمتعة الكروية، لاسيما أن زعيم الثغر يدخله منتشياً بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل سموحة مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وسموحة

تاريخيا تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز زعيم الثغر في 5 مباريات مقابل 5 انتصارات لسموحة، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل،سجل سموحة 20 هدفا مقابل20 هدفا للاتحاد.

أول مواجهة جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر "الجمعة 24 ديسمبر 2010"، وتحت قيادة تحكيمية للمجرى كاساس سجل سموحة ثلاثة أهداف نظيفة عن طريق الغاني صامويل أفوام هدفين وأحمد بلال هدفا.

وفى الدور الثاني رد الاتحاد اعتباره وحسم الديربي بأربعة اهداف مقابل هدفين " الخميس7 يوليو 2011" بإستاد الإسكندرية سجل هاني العجيزى هدفين، وأضاف الصاعدين محمود فتحي ومحمد فهمى، بينما سجل لأصحاب الأرض أحمد حمودى وإبراهيم عبدالخالق، وأدار المباراة الحكم محمد فاروق.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل لسموحة عماد السيد هدف فى مرماه وسجل زعيم الثغر خالد عبد الفتاح هدف فى مرماه ايضاً فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فى 30 يناير 2020

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الثانية والثلاثين للمسابقة فى 9 أكتوبر 2020 تقدم محمد عبد المنعم لسموحة وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد ثم سجل محمد كوفى هدف الفوز زعيم الثغر.

*العميد يبحث عن مواصلة الانتصارات وسامى يفتش عن أول فوز

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في المسابقة المحلية مشدداً على أن سموحة فريق قوى ويملك لاعبين مميزون وسيقدم مباراة كبيرة بعد تعادله في الجولة الأولى مطالباً بضرورة استمرار الروح القتالية بغية حسم المباراة لصالحه.

في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق أول فوز في المسابقة حيث عقد اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بإستعادة العروض الطيبة والتركيز من بداية المباراة لنهايتها بعد نجاح غزل المحلة في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل من مباراتهم بالجولة الأولى بالمسابقة مؤكداً أنه يرفض التوهان الذى ظهر عليه اللاعبين في الدقائق الحاسمة من لقاء غزل المحلة مما أفقدهم ثلاثة نقاط سهلة في بداية مشوار الدوري.

*تدعيمات قوية لزعيم الثغر بالميركاتو الصيفى

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع عدد كبير من الصفقات هي الجاميكي رومايو وليامز وداميون لوي وعبد السميع سيمو وعمار حمدي ومحمد عطوة وحسام عاشور وكريم يحيي ومحمد عطوة وتجديد إعارة الايفواري رزاق سيسيه.

* 12 صفقة لسموحة فى الصيف

وتعاقد سموحة مع 12 صفقة وهى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي والمغربي عبد الكبير الوادي مهاجم وادي دجلة والسوداني أطهر الطاهر مدافع الهلال السوداني السابق ومحمد محسن ليلة من الجونة وعمر ميرا وعلي غزال المحترف لاعب لاريسا اليوناني بجانب تمديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العائد من نادي سبارتا براغ التشيكي والتونسي رفيق كابو مهاجم وادي دجلة لمدة موسم واحد بالإضافة للتعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون الذي كان معارا الموسم الماضي لطنطا بمليون جنيه وأحمد الرفاعي مدافع الداخلية واللاعب الناشئ محمد شوقي.