تعرف على تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب التشكيل الذى يخوض به مباراة تونس، المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. جاء تشكيل المنتخب كالآتي.. حراسة المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي. الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف تقرر رسميا خوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مباراته أمام منتخب تونس بقائمة تضم 15 لاعباً بعد سلبية عينة اللاعب محمود صابر ليصبح عدد قوام المنتخب مطابقاً للائحة التي حددها اتحاد شمال أفريقيا وهى 11 لاعباً بالإضافة إلى 4 على مقاعد البدلاء. بينما ظهرت إيجابية عينة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى ومنتخب الشباب ليتم استبعاده من المباراة. وتوجهت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى ملعب مباراته لمواجهة منتخب تونس المقرر لها الثالثة عصر اليوم بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

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