شكرا لقرائتكم خبر عن قناة النيل للرياضة تنقل مباراة منتخب الشباب مع تونس بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة النيل للرياضة مباراة منتخب مصر للشباب مع تونس، والتى تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب، وتوجهت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى ملعب مباراته لمواجهة منتخب تونس بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، وانتظار النتيجة النهائية المسحة من قبل مسؤولى اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا.

وأعلن الإعلامى أحمد شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب ليقترب الفراعنة الصغار من خوض مواجهة تونس المقرر لها اليوم، الجمعة، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "مسحة سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراه والتي من المقرر ان تقام في الثالثه بتوقيت القاهره دعواتكم"

وفى وقت سابق، أكد جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لثنائي منتخب الشباب الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا، مضيفاً "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".

وفى وقت سابق، أكد جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لثنائي منتخب الشباب الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا، مضيفاً "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".

وقال جمال محمد علي فى تصريحات لبرنامج مساء أون ،على قناة أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا هذه الفحوصات الطبية إلى اللجنة الطبية للبطولة على أمل في السماح لهذين اللاعبين بالمشاركة أمام تونس".