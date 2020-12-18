شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة محمد لاعبة يد سموحة: هوايتى الطبخ وبحب الكبدة المشوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى حبيبة محمد عبد العزيز لاعبة فريق اليد بنادى سموحة، والتي تٌعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة مع فرق الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج المنافسات.



حبيبة محمد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الطبخ، بحب ادخل المطبخ كتير، وأجرب أنواع الأكل كلها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

هو أنا بعرف أعمل كل الأنواع لكن الكبدة المشوية والفراخ البانيه بعملها مميزة، ومختلفة.



حبيبة لاعبة سموحة

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى، أفلامه حلوة جدا وبيوصل رسالة معينة.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.. كل أغانى الهضبة أحلى من بعض سواء القديمة أو الجديدة.



اللاعبة على البحر

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مفيش، لأنى مش متخيلة نفسى غير لاعبة، وبقضى كل وقتى في الرياضة حتى وقت الفراغ باستغله فى التدريب.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

لما اتعاكس ردى فعلى بيكون هو التجاهل فقط، ومش برد أصلا.



لاعبة يد سموحة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عبد العزيز، رقيقة وحلوة وهادئة فى تمثيلها والأدوار اللى بتقدمها.



لاعبة سموحة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا، بيكون مريح أكتر وأسهل فى الحركة والخروجات والتدريبات.

لاعبة اليد