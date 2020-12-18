حلمى طولان يعلن تشكيل إنبى لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان، المدير الفني لفريق الكرة بنادى إنبى، تشكيل فريقه لمباراة مصر المقاصة، المقرر انطلاقها فى الثانية والنصف مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.
وجاء تشكيل إنبى كالتالي: "محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".
واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.
فيما شهد فريق مصر المقاصة عملية إحلال وتجديد في صفوفه وقام مسئولو النادي بضم 10 لاعبين هم عماد فتحي وأحمد عادل " ميسي" والليبي مفتاح طقطق من المصري وأسامة العزب هشام محمد من الإتحاد السكندري ومحمود غزالي من فريق التقدم السعودي وأحمد متعب من دمنهور وعبده وزة من بني سويف ولاعبين تحت السن على سبيل الإعارة من الزمالك وهما خالد مصطفى ويوسف مرعي كما إستعاد الفريق مهاجمه مروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لوادي دجلة
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