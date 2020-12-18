شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن تشكيل إنبى لمواجهة مصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان، المدير الفني لفريق الكرة بنادى إنبى، تشكيل فريقه لمباراة مصر المقاصة، المقرر انطلاقها فى الثانية والنصف مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

وجاء تشكيل إنبى كالتالي: "محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، لتحقيق أول انتصار فى المسابقة، وطالب لاعبيه بغلق صفحة خسارة الأهلى والتركيز على لقاء الليلة وحسمه ليكون بمثابة دفعة معنوية هائلة في مستهل رحلة الفريق الفيومى بالمسابقة المحلية، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه عدم تقبله فكرة التقصير أو الاستهانة بالمنافس في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق البترولى مشدداً على ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري مؤكداً أن المقاصة فريق قوى لايستهان بقدراته وقدم مباراة مميزة أمام الاهلى رغم خسارته بثلاثية لاتعبر عن سير اللقاء.

واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

فيما شهد فريق مصر المقاصة عملية إحلال وتجديد في صفوفه وقام مسئولو النادي بضم 10 لاعبين هم عماد فتحي وأحمد عادل " ميسي" والليبي مفتاح طقطق من المصري وأسامة العزب هشام محمد من الإتحاد السكندري ومحمود غزالي من فريق التقدم السعودي وأحمد متعب من دمنهور وعبده وزة من بني سويف ولاعبين تحت السن على سبيل الإعارة من الزمالك وهما خالد مصطفى ويوسف مرعي كما إستعاد الفريق مهاجمه مروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لوادي دجلة