باولن فوافى وصلاح عاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة إنبي، المقرر انطلاقها فى الثانية والنصف ظهر اليوم باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدى الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وحسني فتحي وعماد فتحي وشميلس بيكلي وأسامة العزب وعلي المصري وعبدالله مجدي وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو" ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، لتحقيق أول انتصار فى المسابقة، وطالب لاعبيه بغلق صفحة خسارة الأهلى والتركيز على لقاء الليلة وحسمه ليكون بمثابة دفعة معنوية هائلة في مستهل رحلة الفريق الفيومى بالمسابقة المحلية، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه عدم تقبله فكرة التقصير أو الاستهانة بالمنافس في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق البترولى مشدداً على ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري مؤكداً أن المقاصة فريق قوى لايستهان بقدراته وقدم مباراة مميزة أمام الاهلى رغم خسارته بثلاثية لاتعبر عن سير اللقاء.

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