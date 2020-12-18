شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينشر صورة "هدية" شيكابالا بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، صورة لقميص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عبر حسابه على موقع "انستجرام، والذى حصل عليه السعيد عقب نهاية المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، أمس الخميس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث قام الثنائى عقب انتهاء المباراة باستبدال القمصان الخاصة بهما عقب نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.



عبد الله السعيد

فيما يستعد الزمالك حاليًا لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى أولى مباراته الأفريقية فى النسخة الجديدة أمام فريق جازيل التشادى، ليبدأ المسابقة بفوز جيد يمنحه الأفضلية فى المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق سيعود له عناصره الأساسية بعد جاهزية عبد الله جمعة ليكون أحد الحلول لدى الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، مع أحمد فتوح الذى يقود الجبهة اليسرى منذ عودته للأبيض عقب نهاية إعارته من سموحة.

فيما كشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم 23 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بأنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وأن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.