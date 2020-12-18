النصر السعودي يقرر معاقبة عبد الرزاق حمد الله

قرر نادي النصر السعودي توقيع عقوبة على المغربي، عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق ، بعد ما بدر منه خلال مباراة النصر والرائد بـ دور الستة عشر كأس خادم الحرمين الشريفين، مع زميله سلطان الغنام.

كتبت صحيفة "الرياضية" السعودية، بأن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنصر ، سيجتمع مع إدارة النادي والجهاز الفني لفرض عقوبة على المهاجم المغربي.

أشارت الصحيفة ، أنه خلال اجتماع بين اللاعبين وعبد الغني، أمس الخميس، برر

حمد الله انفعاله بما اعتبره "عدم احترام" من الغنام له، ليقوم المدير التنفيذي حديث اللاعب المغربي، مشددا على أن "النصر فوق الجميع".

وأفادت المصادر نفسها بأن الخلاف بين الثنائي، خلال الشوط الأول للمباراة، بدأ بعد مطالبة الغنام لزميله حمد الله بالتعاون واللعب الجماعي، ما أثار غضب الأخير.