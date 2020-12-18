مدرب الأرجنتين يفضل ماني على ميسي في تصويت "ذا بيست"

اختار ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخبالأرجنتين، السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول في المركز الأول، بتصويته على جازة أفضل لاعب في العالم 2020 "ذا بيست".

ولم يقع اختيار سكالوني على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في في تصويته على جائزة

أفضل لاعب في العالم.

وكشفت قائمة التصويت التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفضيل سكالوني للسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، على ميسي في اختياراته.

وجاءت اختيارات مدرب الأرجنتيني كالتالي: ساديو ماني

ثم ليونيل ميسي ثم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020، بعدما حصد 52 نقطة.

وتفوق ليفاندوفسكي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي حل ثانيا في الترتيب بـ38 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الثالث بـ35 نقطة.