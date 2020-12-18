لاعب موبيليه الفرنسي على رادار الأهلي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع الجنوب إفريقي كيجان دولي صانع ألعاب مونبيليه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية، إن النادي الأهلي يدرس التعاقد مع كيجان دولي لاعب مونبيليه الفرنسي، في ظل تعثر التعاقد مع جاستون سيرينو جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي.
الأهلي يدرس التعاقد مع لاعب موبيليه الفرنسي
ومع تعثر تاقد الأهلي مع مع اللاعبالاوروجواياني، اتجه المارد الأحمر إلى التفكير في لاعب اَخر يعوض سيرينو، ليظهر اسم كيجان دولي الذي يعد هدفًا للقعلة الحمراء منذ فترة.
وكان دولي البالغ من العمر 27 عاما هدفًا للأهلي منذ فترة بعد تألقه مع صنداونز وقيادته لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، لكن نجح مونبيليه في ضمه في يناير2017 في صفقة قُدرت بمليون و800 ألف يورو.
ويتبقى في عقد دولي مع مونبيلييه موسم واحد، وهو ما قد يمهد انضمامه إلى الأهلي، ولكن قد يتطلع النادي الفرنسي إلى تمديد عقد اللاعب في ظل حرصه على البقاء في أوروبا، لكن تلقيه عرض مالي مناسب من الأهلي قد يغير رأيه.
يُذكر أن كيجان دولي سبق أن تدرب تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للأهلي، وساهم معه في تحقيق لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016، قبل أن يحول اللاعب وجهته إلى فرنسا.
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