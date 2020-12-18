«أهلي ٢٠٠٦» يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، اليوم الجمعة مع ضيفه الإسماعيلي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.
يأمل الأهلي في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، والوصول للنقطة التاسعة؛ من أجل ضمان الصدارة مبكراً والمنافسة على الصعود للمرحلة النهائية، حيث افتتح البطولة بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ثم فاز على سموحة بهدف دون رد، مسجلاً ٣ أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديراً فنياً وأحمد صديق مدرباً عاماً ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى وعلاء مأمون طبيب الفريق وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.
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