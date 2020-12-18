"لم أشاهد أى مباراة منذ وفاة نجلي".. كواليس زيارة سيد عبد الحفيظ ووفد النادي الأهلي لوالدة محمد عبد الوهاب بالفيوم: "جينا نفرحك"

في لفتة طيبة، قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للنادى الأهلى والوفد المرافق له بزيارة لمنزل والدة المرحوم اللاعب محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى ، بناء على تكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.



قالت والدة المرحوم اللاعب محمد عبد الوهاب :" أشكر الله عز وجل للزيارة التى قام بها وفد النادي الاهلي برئاسة الكابتن سيد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي والوفد المرافق له .

أضافت بأن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى أتصل بها وبأولادها تليفونيا واطمئن على صحتها واحوالها المعيشية ، ووعدنها بزيارة وفد من النادي الأهلي لها فى منزلها بمركز سنورس ، مضيفة : "وبالفعل صدق وعده ، وحضر وفد برئاسة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى الذى قال لى أحنا جئنا لكى نفرحك يا أمى ونطمئن عليكى ، وقتها اجهشيت بالبكاء". حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وقالت : "بكل صراحة سعدت كل السعادة لهذه الزيارة خاصة انهم جاءوا من القاهرة الى منزلى بمركز سنورس بالفيوم ، وجلوسهم معي في منزلى رضا ومحبة من الله عز وجل واشكرهم خالص الشكر" .

ووجهت والدة محمد عبد الوهاب رسالة الى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى قائلة:" كعادتك دائما رجل محترم وانا بشكرك جدا وعلى سؤالك وعلى الذى عملته معى ودائما النادي الأهلي بنجاح الى نجاح وبحسك، وربنا يجعلكم فى نجاح وتقدم على طول العمر".

وأقول للكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي ، والحمد لله ان ربنا يجعلكم دائما بسمة المصريين " وجمهور النادي الأهلى ، وهم لا يدركون ولا يتصورون فرحة الجماهير فى كل مكان عند حصد البطولات ، وربنا يجعلهم بسمة مصر على طول.

أضافت والدة محمد عبد الوهاب :"منذ وفاة محمد نجلى وأنا لم أشاهد أى مباراة للنادى الأهلى ولكنى اتابع النتائج والبطولات من محمود نجلى ، لاننى بصراحة بتعب نفسيا وأنهار وأبكى ".

وتوجهت بخالص الشكر الى الكابتن سيد عبد الحفيظ الذى وجه لها دعوة لزيارة النادى الاهلى ،مؤكدة انها ستقوم بزيارة إلى النادي الأهلى.

وأضافت:" الكابتن سيد عبد الحفيظ وعدته بعمل غذاء له وزملاؤه ، الا أنه أكد لى لارتباطه بمواعيد ولا يستطيع التأخير فى الفيوم"، وتوجهت بالدعاء الى الله عز وجل بان تمر هذه الأيام على خير ويجعل العام القادم أجمل من اللى مر وشعب مصر وربنا يكرمنا و يبعد عنا الوباء والامراض و يشيل عن مصر وأهلها ويجعلها بلد رخاء وخير لاننا شعب يستاهل كل خير وربنا موجود ".

وطالبت والدة محمد عبد الوهاب بأن اسم محمد عبد الوهاب يكون موجودا في كل مكان حتى بعد وفاتي.



