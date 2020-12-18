شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتضامن ورئيس مؤسسة أهل مصر يشاركون بماراثون إدماج ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور الدكتورة هبة السويدى رئيس مؤسسة أهل مصر برعاية اللجنة البارالمبية والاتحاد المصرى للإعاقة، فى الماراثون الذى أقيم بمنطقة الأهرامات ضمن فعالية قادرون باختلاف، من أجل إدماج ذوى الإعاقة وضحايا الحروق فى المجتمع المصرى والتصدى لمحاولة التنمر والعنصرية التى يتعرضون لها.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج أن ذوى الإعاقة لهم حقوق وواجبات ويجب على المجتمع أن يتفهم مبدأ التكافل وعلينا تغيير الصورة الذهنية بأن ذوى الإعاقة غير قادرين، بل هم قادرون، وحتى وقت العمل على قلب وطن واحد لإكمال بعضنا البعض.

فيما قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هناك اهتماماً كبيراً بذوى الإعاقة والهمم، ويسعدنا أن نكون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى والذى يتعاون معنا بشكل كبير، مشددا على حرص القيادة السياسية على دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، وهناك تعاون مع وزارة التضامن برعاية رئيس الجمهورية.

وشارك فى المؤتمر اللبنانى مايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمى بالأمم المتحدة، ووجه الشكر للدولة المصرية والوزراء الذين حضروا المسيرة للمساهمة فى مساعدة ذوى الإعاقة، وأكد المسيرة التى يشارك فيها 50 فرد غرضها تقديم الدعم لأصحاب الإعاقة.