شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يقيم بدر بانون سلطان دفاع الأهلى ويوجه رسالة للجماهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيم عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، بدر بانون الوافد الجديد إلى خط دفاع النادى الأهلى من فريق الرجاء المغربى، وقال النحاس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بدر بانون إضافة قوية للأهلى، لاعب مميز وجاء من نادٍ كبير وهو الرجاء المغربى وانضم لنادٍ كبير وهو الأهلى، أتمنى يكون إضافة للفريق مع زملائه أيمن أشرف ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، وأتمنى أيضاً عودة محمود متولى، فريق محترم لدفاع الفريق أتمنى له التوفيق.

وأضاف النحاس، "تربطنى علاقة قوية بحب جماهير النادى الأهلى، وكل ما النادى بيحصل على بطولة بكون سعيد مع فرحة الجماهير، وأشكرهم على ثقتهم بى بشكل دائم والمتابعة المستمرة لعماد فى الشغل، وأتمنى أن لاعبى الأهلى يقدروا يسعدوهم، وهم دائماً رقم واحد بالنسبة لى، كأكبر داعم للنادى الأهلى، ولاعبيه، ومجلس إدارته.

وعلق عماد النحاس على ضربة البداية لفريقه فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى، "دعمنا كل الخطوط وكان نفسنا معروف يوسف وأحمد شكرى يكملوا معانا، لكن الإسماعيلى حابب يحافظ على شكرى، ومعروف كان ليه حالة خاصة، ولم يكن لدى طموح فى ضم لاعب تانى غير الصفقات اللى ضميتها".

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلا، "اللاعبون الجدد يدركون المسئولية منذ اليوم الأول، وبقول لباسم على حمد لله على السلامة ورجعت بيتك مرة تانية، وكلهم عندهم خبرات، وبنبص الأول على المستوى الأخلاقى وبعد كدة المستوى الفنى، ودعمنا كل الخطوط بعشر لاعبين، مثل الموسم الماضي، وأشكر كل اللاعبين على الموسم الماضي، وبأكد أن نكمل على نفس المستوى وحزين على اللاعيبة اللى مشيت من وسطنا".

ونجح المقاولون العرب فى إنهاء الموسم الماضى فى المركز الرابع خلف الأهلى والزمالك وبيراميدز على الترتيب، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وقال النحاس عن مواجهة فريقه المقبلة مع النجم الساحلى التونسى فى البطولة الأفريقية إنه يركز فى الوقت الحالى فى مواجهات بطولة الدورى ثم سيفتح ملف لقاء النجم.