شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك غداً بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، للتدريبات الجماعية للأبيض، غدًا السبت، بعد تعافيه تماماً من الإصابة بفيروس كوورنا، التى لحقت به قبل مباراة الفريق أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، فيما غاب جمعة عن الفريق منذ ذلك التوقيت قبل أن تتحول العينة الطبية التى خضع لها مؤخرًا إلى سلبية ويتأكد تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وجاهزيته للمشاركة مع الأبيض فى المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى أولى مباراته الأفريقية فى النسخة الجديدة أمام فريق جازيل التشادى، ليبدأ المسابقة بفوز جيد يمنحه الأفضلية فى المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق سيعود له عناصره الأساسية بعد جاهزية عبد الله جمعة ليكون أحد الحلول لدى الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، مع أحمد فتوح الذى يقود الجبهة اليسرى منذ عودته للأبيض عقب نهاية إعارته من سموحة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم 23 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بأنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وأن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.