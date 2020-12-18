شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تشكيل مواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على تشكيل الفريق الذى يواجه غزل المحلة مساء اليوم، ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فالشناوى سيحرس المرمى الأحمر، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول ومحمد هانى، وفى الوسط أليو ديانج وعمرو السولية، ومحمد مجدى قفشة وكهربا ومحمد شريف، على أن يقود الهجوم صلاح محسن.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد إصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.