مدرب الأرجنتين يفضل ماني على ميسي في اختياراته بجائزة الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يقع اختيار ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على لاعبه الدولي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في المركز الأول بتصويته على جائزة أفضل لاعب في العالم 2020 "ذا بيست".

وكشفت قائمة التصويت التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفضيل سكالوني للسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، على ميسي في اختياراته.

وجاءت اختيارات مدرب الأرجنتيني كالتالي: ساديو ماني ثم ليونيل ميسي ثم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا على جوائز "الأفضل" لعام 2020 بعدما تربع على الصدارة برصيد 52 نقطة.

وتفوق ليفاندوفسكي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي حل ثانيا في الترتيب بـ38 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الثالث بـ35 نقطة.