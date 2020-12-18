الأمل الأخير.. مصر في انتظار نتيجة المسحة الثانية لمنتخب الشباب لتحديد مصير جيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنتظر بعثة منتخب مصر للشباب نتيجة المسحة الاستثنائية لصغار الفراعنة لتحديد امكانية المشاركة أمام تونس في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويصطدم منتخب مصر للشباب بنظيره التونسي في الثالثة عصراً من مساء اليوم الجمعة في المباراة التي يستضيفها الملعب الاولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس الرياضية .

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما اعتبر خاسراً في مباراة ليبيا الإفتتاحية بسبب معاناة 14 لاعباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة سماح السلطات التونسية بمسحة استثنائية لجميع لاعبي منتخب مصر تظهر نتيجتها صباح اليوم وتحدد مصير المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن إصابتان جديدتان بعدوى فيروس كورونا مؤكداً عدم امكانية خوض مباراة تونس قبل تدخل وزير الرياضة.

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام "ميدو"، لاعب الجونة، مساء أمس، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، لإكمال القائمة (قبل ظهور عينتين إيجابيتين).

وطبقًا للوائح الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) فإنه يجب تواجد 11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين للسماح للفريق لخوض البطولة وهو الشرط الذي لم يتحقق في مواجهة ليبيا في الجولة الأولى التي اعتبر فيها منتخب مصر منسحباً لوجود 14 لاعباً فقط في القائمة.

ويشارك 6 منتخبات وهي ، ليبيا وتونس ومصر والمغرب والجزائر في مجموعة واحدة يتأهل منها صاحبي المركزين الأول والثاني لكأس إفريقيا 2021 والتي سوف تقام بموريتانيا.