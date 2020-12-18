مفتوحة على نايل سات.. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم منتخب مصر للشباب بنظيره التونسي في الثالثة والنصف عصراً من مساء اليوم الجمعة التي يستضيفها الملعب الاولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس الرياضية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويدخل منتخب مصر للشباب المباراة في المركز الأخير بعدما اعتبر خاسراً في مباراة ليبيا الإفتتاحية بسبب معاناة 14 لاعباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وتواجه المباراة شبح الإلغاء في حالة ثبوت إصابتان جديدتان بعدوى فيروس كورونا أو عدم شفاء حالتين على الأقل من المصابين.

وتنقل المباراة عبر قناة تونس الوطنية 1 بتعليق شهير الكافي.

تردد قناة تونس الوطنية 1 على نايل سات

التردد : 10779

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500

التصحيح : 3/4